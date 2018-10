Idrissi op dreef bij AZ

De ploeg van trainer John van den Brom zegevierde in Meppel met 6-0 over hoofdklasser Alcidis. Oussama Idrissi was met drie treffers topscorer van de Alkmaarders, die vorig seizoen de bekerfinale haalden.

AZ, waarbij middenvelder Marko Vejinovic na een zware knieblessure zijn rentree maakte, leidde bij de rust al met 4-0. Bjørn Johnsen, Idrissi, Adam Maher en Dorin Rotariu kwamen tot scoren.

Vooral de manier waarop Maher scoorde uit een vrije trap, was indrukwekkend. Voor de Roemeen Rotariu, afgelopen zomer op huurbasis overgekomen van Club Brugge, was het zijn eerste AZ-treffer.

Na de rust startte AZ even wat minder scherp. Alcidis was kort na de rust dicht bij een doelpunt. Lat en paal stonden een treffer van de thuisploeg in de weg. In de 68e minuut maakte de Duitse verdediger Henri Weigelt als invaller zijn officiële debuut voor AZ. De trefzekere Idrissi kwam in de slotfase nog twee keer tot scoren.

FC Emmen

FC Emmen versloeg derdedivisieclub OFC in Oostzaan met 3-1. Voor de eredivisieclub scoorde Glenn Bijl twee keer uit een strafschop. De andere treffer van FC Emmen kwam op naam van Reuven Niemeijer. Namens OFC trof Rachid el Yaghmouri doel.