Schouten al vroeg in vorm

Marijke Groenewoud eindigde als tweede, Jessica Merkens kwam als derde over de finish. De nationale massastartcompetitie geldt als selectie voor de Nederlandse ploeg en/of het NK op dit olympische onderdeel.

Schouten veroverde in 2015 de eerste wereldtitel op de massastart. Bij de Winterspelen in februari dit jaar in Zuid-Korea behaalde ze brons.

Bij de mannen zegevierde Arjan Stroetinga, ploeggenoot van Schouten bij Team Royal A-ware. Simon Schouten, de broer van Irene, eindigde als tweede, gevolgd door Marcel Bosker als derde.