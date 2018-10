Architect achter succes Rode Duivels vertrekt

De 58-jarige Belg gaat in dezelfde functie aan de slag bij de Chinese voetbalbond. Hij heeft een contract voor vier jaar ondertekend bij zijn nieuwe werkgever.

Van Puyvelde was sinds november 2015 technisch directeur bij de KBVB. Hij was één van de architecten van het succes van de Rode Duivels, die afgelopen zomer bij het WK in Rusland op de historische derde plaats eindigden. Van Puyvelde was onder meer verantwoordelijk voor de aanstelling van bondscoach Roberto Martinez. Verder trok hij ook ex-profs en ex-internationals aan als coach voor de nationale jeugdploegen.

Na het vertrek van Van Puyvelde zal Martinez de functie van technisch directeur tijdelijk waarnemen.

Oranje speelt op 16 oktober in Brussel een oefeninterland tegen België, dat momenteel bovenaan staat op de wereldranglijst van de FIFA.