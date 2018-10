FC Groningen zinkt steeds dieper

De eerstedivisieclub uit Enschede plaatste zich ten koste van de hekkensluiter van de eredivisie voor de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi. Op de overwinning van de Tukkers in Groningen (0-2) viel niets af te dingen. Gezien het spelbeeld en de kansenverhouding viel de uitslag nog klein uit.

FC Groningen was in aanvallend opzicht machteloos en bleek verdedigend zeer kwetsbaar. Het goed georganiseerde FC Twente kwam op slag van rust op voorsprong. Tim Handwerker verspeelde op eigen helft de bal waarna de bezoekers razendsnel toesloegen. Via Nacho Monsalve en Matthew Smith belandde de bal bij Javier Espinosa die koelbloedig raak schoot (0-1).

Na de rust kwam de aan alle kanten rammelende thuisploeg eerst nog een paar keer goed weg. Aitor Cantalapiedra en Espinosa zagen hun doelpoging op de paal belanden. In de 68e minuut kopte Peet Bijen alsnog raak (0-2).

Doelman Sergio Padt stond erbij en keek ernaar. Hij bracht de nacht van zondag op maandag door in een politiecel, omdat hij zich in een trein agressief had gedragen op weg naar huis na het verloren duel met AZ (1-3). Padt moest zijn aanvoerdersband naar aanleiding van het incident, dat het Openbaar Ministerie nog nader onderzoekt, inleveren maar mocht zijn basisplaats behouden.

FC Groningen incasseerde de zesde nederlaag in de zevende wedstrijd. Alleen op bezoek bij De Graafschap werd, op 25 augustus, gewonnen (0-1). Daarna ging het alleen nog maar slechter met de ploeg van de debuterende hoofdcoach Danny Buijs. De oud-speler van onder meer FC Groningen en Feyenoord tracht met alle mogelijke middelen zijn dolende formatie op het juiste spoor te zetten, maar dat lukt vooralsnog niet. Zondag komt FC Utrecht in Groningen op bezoek.