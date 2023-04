VIDEO Massale vechtpartij in EuroLeague basketbal: ’Hiervoor moet je de cel in’

Het was knokken geblazen in Madrid. Ⓒ ANP/HH

De tweede wedstrijd in de kwartfinales (best of five) van de EuroLeague basketbal tussen Real Madrid en Partizan Belgrado is ontaard in een massale vechtpartij. Toen de scheidsrechters op basis van de beelden spelers uitsloten, bleven er te weinig spelers over om de partij uit te spelen.