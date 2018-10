Verstappen vermaakt zich met voetballegendes

Het is met Renault inmiddels een kwestie van uitzingen. Zoals dat de komende dagen in Sotsji wellicht ook het geval is, want een goed resultaat wordt lastig. Zondag lonkt waarschijnlijk - vanwege een motorwissel - een uitdagende inhaalrace vanaf de achterkant van het veld.

„Ik denk dat ik de komende dagen wel wat tijd over heb, maar ik heb de nieuwe FIFA-game meegenomen”, zegt Verstappen over het voetbalspel. Hoewel net uit, heeft hij zijn ideale samenstelling daar al gevonden. „Gullit en Cruijff zitten in mijn team. Dat ziet er wel goed uit, dus.”

