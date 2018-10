’Ontzettend grote tik’ voor FC Groningen

„Dit is een ontzettend grote tik”, stelde Te Wierik direct na afloop in gesprek met FOX Sports. „De mensen waren vandaag toch in groten getale aanwezig en dan hoop je ze iets terug te geven, maar FC Twente heeft terecht gewonnen.”

Bekijk ook: FC Groningen zinkt steeds dieper

Dat er veel publiek op de wedstrijd was afgekomen was niet vanzelfsprekend. FC Groningen bakt er in de Eredivisie werkelijk niets van en staat na zes Eredivisie-duels stijf onderaan.

„En nu vliegen we er in de eerste ronde van de beker uit. Dan doe je toch iets niet goed met elkaar. We zullen de koppen bij elkaar moeten steken voor het duel van zondag met FC Utrecht en de aansluiting met de ploegen boven ons zien te vinden. Want dit is een pijnlijke situatie.”

Te Wierik werd deze week tot nieuwe aanvoerder van FC Groningen gebombardered, nadat Sergio Padt na een incident in de trein de band had ingeleverd. Te Wierik erkende dat de sfeer bij FC Groningen er niet beter op was geworden door de actie van de doelman.

„Het was vervelend deze week, maar we hebben de focus op de wedstrijd proberen te houden, maar het was gewoon niet goed vandaag.”

Bekijk ook: Koeman keihard voor Padt