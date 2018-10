Handbalsters veel sterker dan Japan

Japan was eind vorig jaar nog een geduchte tegenstander in de achtste finales van het WK in Duitsland. Het Nederlands team wist pas in de verlenging het verschil te maken (26-24). De handbalsters zouden uiteindelijk brons pakken.

In december is het EK in Frankrijk en de ploeg van Thomsen is daar opnieuw kandidaat voor een medaille. De wedstrijden tegen Japan vormen de start van de voorbereiding. Thomsen liet in het eerste duel haar sterkste speelsters weer aan elkaar wennen. Het leidde tot een spervuur aan doelpunten, met een glansrol voor Nycke Groot, die in de eerste helft acht keer scoorde.

De tweede oefenwedstrijd tegen Japan is vrijdag, eveneens in Eindhoven. Thomsen heeft al aangekondigd dat dan de tweede keus en aankomend talent zich mag laten zien.