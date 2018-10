Eerste succesje Advocaat

Op de dag van de 71e verjaardag van de oud-bondscoach haalde de nummer vijftien van de eredivisie de tweede ronde van de KNVB-beker. MVV, de nummer tien van de eerste divisie, werd met 2-0 verslagen. Heel toepasselijk zong het thuispubliek in de 71e minuut massaal 'Lang zal hij leven' voor Advocaat.

In de eerste helft liet FC Utrecht enkele fraaie kansen liggen. Met name Timo Letschert en Simon Gustafson verzuimden namens de thuisploeg de score te openen.

Na de pauze had de thuisclub een strafschop nodig om op voorsprong te komen. Gyrano Kerk werd gevloerd waarna Cyriel Dessers van elf meter mocht aanleggen. De Belgische aanvaller maakte in de 61e minuut geen fout: 1-0.

MVV bleef tot het eindsignaal in de gelijkmaker geloven, maar de Limburgse ploeg kon geen verlenging afdwingen. Door rode kaarten voor Lukas Görtler (FC Utrecht) en Joeri Schroijen (MVV) in de slotfase beëindigen beide teams het duel met tien man. Invaller Nick Venema besliste het duel diep in blessuretijd.