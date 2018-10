FC Utrecht-spits loopt rood aan

Görtler mocht in de 73e minuut van het bekerduel met MVV, bij een 1-0 stand, invallen van trainer Dick Advocaat, maar in plaats van te helpen bij het uitbreiden van de voorsprong, bracht de aanvaller zijn ploeg juist in de problemen.

Görtler werd negen minuten na zijn entree met rood van het veld gestuurd na een overtreding op het middenveld. Gelukkig voor Advocaat maakte Nick Venema diep in blessuretijd de bevrijdende 2-0, waardoor FC Utrecht verder bekert.

Het was voor Görtler al zijn tweede rode kaart in 32 duels voor FC Utrecht. Daartegenover staan slechts twee doelpunten.