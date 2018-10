Nijland: ’Toon respect voor je medemens’

Een flink aantal supporters had zich na de wedstrijd bij de hoofdingang verzameld en schreeuwde om het vertrek van Nijland.

Bekijk ook: Onrust bij stadion FC Groningen

„Het was niet gemakkelijk, maar ik vind dat ze recht hebben op uitleg. Het was een redelijk beladen sfeer. Ik heb gezegd dat ik dezelfde frustratie voel. Ik ben ook supporter. Ik ben ook ongelooflijk teleurgesteld. Dus ik begrijp he wel, maar we moeten wel verder met elkaar”, aldus Nijland in gesprek met RTV Noord.

„De situatie gaat mij ook zeer aan het hart. De nederlaag doet pijn. Het is verschrikkelijk voor de supporters, verschrikkelijk voor Danny Buijs en voor de spelers. Er zit geen greintje vertrouwen meer in de ploeg. Dat is zorgelijk.”

Nijland had echter geen begrip voor het feit dat de boze fans er voor zorgden dat een andere groep het stadion niet kon verlaten, omdat het buiten te onveilig. De politie moest enkele charges uitvoeren om de rust te laten wederkeren. „Dat mag nooit gebeuren. Toon respect voor je medemens.”

Bekijk ook: FC Groningen zinkt steeds dieper