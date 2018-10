Jans stelt Buijs gerust

De trainer werd afgelopen zomer aangesteld, maar heeft zijn ploeg nog niet aan voetballen gekregen. FC Groningen staat onderaan in de Eredivisie en vloog donderdag door een nederlaag tegen FC Twente (0-2) uit het bekertoernooi.

„We kunnen Danny adviseren en steunen. Ik zag al een berichtje dat de naam van Erwin Koeman werd genoemd. Hans Nijland heeft daar al stelling tegen genomen. Ik ben zelf misschien wel het meest verantwoordelijk voor het aanstellen van Danny Buijs. Wat dat betreft denk ik er geen seconde aan om hem aan te kant te zetten. Het wegsturen van mensen is geen optie.”

Na afloop verzamelden boze fans zich voor de hoofdingang van het stadion. Zij eisten het vertrek van algemeen directeur Hans Nijland. Jans riep juist op tot eenheid.

„Het is al een aantal jaren een negatieve spiraal. We hebben vrolijkere tijden gekend”, stelde hij in gesprek met FOX Sports. „Ik kan het niet alleen omdraaien. Je moet niet weglopen, dat doe ik ook niet. We kunnen veel beter. We moeten vertrouwen in elkaar houden en dat ook in elkaar uitspreken. Het zou raar zijn als ik me er niet verantwoordelijk voor voel.”

