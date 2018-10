Luiten stelt rentree weer uit

De Rotterdammer meldde op zijn website dat zijn geplande deelname begin oktober aan het Alfred Dunhill Links Championship in Schotland van de baan is.

„Het herstel gaat goed, maar volgende week een toernooi spelen zou heel onverstandig zijn. Mijn pols is nog een beetje dik en gevoelig”, aldus de tweevoudig winnaar van het KLM Open, die in mei zijn laatste toernooi speelde en in juli een operatie onderging.

Luiten is donderdag opnieuw langs geweest bij chirurg Richard Koch die hem opereerde. „Koch zei dat de laatste vijf procent van het herstel doorgaans het langst duren, dus ik moet gewoon nog even geduld hebben. Ik ben de trainingsarbeid wel steeds meer aan het opbouwen.”

Luiten was aanvankelijk zo enthousiast over zijn herstel, dat hij overwoog eerder deze maand mee te doen aan het KLM Open. Op advies van chirurg Koch zag hij daar toch van af.