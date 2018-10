Vente schiet Feyenoord ronde verder

Een veredeld B-team van de Rotterdammers was in Helmond met 4-0 te sterk voor hoofdklasser Gemert. Met name Dylan Vente maakte een goede indruk bij de bekerhouder. De negentienjarige aanvaller bracht drie treffers op zijn naam. Debutant Orkun Kökcü scoorde één keer.

Feyenoord trad in Helmond bepaald niet met de sterkste ploeg aan. Vaste krachten als Tonny Vilhena, Eric Botteghin en ook Sam Larsson ontbraken in de selectie. Andere basisspelers als Robin van Persie, Jens Toornstra, Steven Berghuis en Jeremiah St. Juste bleven op de bank. Verdediger Jan-Arie van der Heijden was de enige speler die afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (1-0) ook tot het Rotterdamse basisteam behoorde. Hij werd na een uur gewisseld.

De 'tweede keus' van Feyenoord liet voor de rust nogal wat kansen liggen. Alleen Vente en Kökcü kwamen tot scoren. Van linksbuiten Mo El Hankouri ging de meeste dreiging uit. Mede door goed keeperswerk van Bono Barten bleef een doelpunt van de behendige vleugelspits uit. Hij zorgde wel voor twee assists in de eerste helft.

Gemert, de nummer vier van de hoofdklasse B (zondag), was voor de rust bij vlagen gevaarlijk met een snelle tegenstoot. Doelman Kenneth Vermeer, die de plaats van Justin Bijlow mocht overnemen, zag een paar schoten tot zijn opluchting net naast vliegen.

Ook na de rust had Feyenoord veel kansen nodig om tot scoren te komen. Met twee treffers in het laatste half uur tilde Vente de uitslag naar een aanvaardbare score voor de nummer drie van de eredivisie.