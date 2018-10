Advocaat houdt ’feestreeks’ in stand

„Maar het belangrijkste is de overwinning”, concludeerde de oud-bondscoach, die 71 werd. „Dat het mijn verjaardag is, is niet zo belangrijk.”

Het was al de vierde keer dat Advocaat een wedstrijd won op zijn verjaardag. Dat deed hij eerder ook als trainer van Glasgow Rangers, Zenit Sint-Petersburg en PSV, maar daar had hij nooit echt bij stilgestaan. „Ik weet wel dat ik niet zo vaak thuis ben geweest op mijn verjaardag.”

De FC Utrecht-fans lieten zich tijdens het duel niet onbetuigd. In de 71e minuut zongen zij hun trainer massaal toe. Advocaat bleef echter rustig door coachen. „Ja, ik ga natuurlijk niet zwaaien als de wedstrijd nog bezig is.”

Een verjaardagsfeest zat er niet meer in voor Advocaat, zo verwachtte hij direct na de wedstrijd. „Nee, als ik straks thuiskom, ligt mijn vrouw al in bed.”