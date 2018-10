Schuurs tevreden bij Ajax: ’Ik moet doorpakken’

„Mooi om zo’n goal mee te pikken. Het gaat heel goed. Ik geloof dat iedereen tevreden is en dit moet ik volhouden”, zegt Schuurs, die veel vertrouwen heeft en voelt binnen Ajax. De centrale verdediger ligt op schema, maar trainer Erik ten Hag gooide de jeugdinternational in Eindhoven niet voor de leeuwen.

Nu toch je debuut. Dit traject is zo met jou uitgestippeld?

„Ja, als ik keek naar mijn concurrenten, wist ik vooraf wel een beetje waar ik aan toe was natuurlijk. Ik ben gewoon tevreden met hoe het nu gaat, speel mijn wedstrijden in Jong Ajax en mocht nu in het KNVB-bekertoernooi dan mijn debuut maken. Dat is een heel mooie beloning. Ik moet zo doorpakken.”

Had je door de blessure van De Ligt voor de topper al niet zoiets van: trainer, gooi mij er maar gewoon in?

„Natuurlijk hoop je dat, maar uiteindelijk bepaalt de trainer hoe hij denkt dat het ’t beste is om PSV in die wedstrijd te bestrijden. Hij dacht op die manier en zoiets moet ik gewoon accepteren. Ik moet gewoon lekker doorpakken.”

Voelde jij je er al klaar voor?

„Natuurlijk, als de trainer mij nodig heeft, dan geef ik gewoon alles, doe ik mijn uiterste best en van daaruit zullen we zien hoe dat dan zal eindigen.”

Valt het mee of tegen, zo’n grote stap van Fortuna naar Ajax?

„Het is natuurlijk heel anders. Uiteraard waren we gepromoveerd met Fortuna, maar je gaat meteen richting de Champions League (in niveau, red.), als je ziet waar wij nu spelen. Dat is vanzelfsprekend een grote verandering, maar ik denk dat ik het wel snel onder controle heb gekregen.”

De impact van een verhuizing naar ’de grote stad’ wordt ook vaak aangehaald.

Lachend: „Natuurlijk is het heel anders dan het lieve Limburg, maar ik ben heel goed opgevangen door de club, waardoor het een stuk makkelijker is gegaan.”

Dat wordt onderstreept door zijn voorselectie voor Jong Oranje, dat volgens bondscoach Erwin van de Looi na de uitschakeling voor het EK vooruit kijkt. „Ook dat is een mooie beloning”, zegt Schuurs, die het duel met zijn oude club Fortuna van zaterdag ’een speciaal kleurtje in de agenda’ heeft gegeven.