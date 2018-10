Korea mogelijk met één turnteam op Spelen van 2020

Tijdens de komende WK in Doha gaan turnbestuurders uit Noord- en Zuid-Korea daarover praten. Het moet de volgende stap worden in verbetering van de onderlinge relatie.

IJshockeyploeg

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) kreeg het voor elkaar dat Noord- en Zuid-Korea in februari onder één vlag deelnamen aan de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Pyeongchang. De Koreaanse ijshockeyploeg bestond uit speelsters uit beide landen, een unicum. Kort na de Winterspelen ging Bach op bezoek in het doorgaans zo geïsoleerde Noord-Korea, met als doel om sport in het land te ontwikkelen.

Bij de Aziatische Spelen van afgelopen zomer vormden sporters uit Noord- en Zuid-Korea op sommige onderdelen ook samen een team. Dat gebeurde deze week ook in de landenwedstrijd bij de WK judo in Baku. De twee buurlanden overwegen nu zelfs om zich samen kandidaat te stellen voor de organisatie van de Olympische Spelen van 2032.