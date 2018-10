Buijs aangeslagen: ’Zwaar om kop omhoog te houden’

„Het is zwaar om je kop omhoog te houden”, geeft de coach van FC Groningen tegenover Fox Sports toe. „Tot aan de tegengoal vlak voor rust spelen we niet groots, maar komen we ook niet in de problemen. Na de 0-1 hoop je net als tegen AZ de rug te rechten, maar iedereen zakte juist steeds verder weg. Het allerslechtste wat ik de afgelopen weken heb gezien”, concludeerde Buijs hoofdschuddend.

Bekijk ook: Jans stelt Buijs gerust

Jonge spelers

„Ik heb in de competitie goede dingen van ons gezien, maar we hebben het ook laten liggen tegen clubs waartegen wij punten moeten pakken. Het mag geen excuus zijn, maar we hebben zowel in het veld als op de bank ontzettend veel jonge jongens. Bij tegenslag moet je dan je rug recht houden en simpel voetballen, maar de jongens bij ons willen het dan zo graag goed doen, dat juist de makkelijke dingen al fout gaan.”

Bekijk ook: Onrust bij stadion FC Groningen

Zondag wacht Buijs met FC Groningen een volgende pittige klus met FC Utrecht, al heeft die ploeg maar twee punten meer. „Als je ziet hoe het publiek ons na rust blijft steunen, terwijl we helemaal niets laten zien, zijn we het aan die mensen verplicht om onze rug te rechten en er vol voor te gaan. We kunnen gewoon een resultaat halen, maar dan zal het aanzienlijk beter moeten dan in de tweede helft tegen FC Twente.”

Bekijk hier het programma en de stand in de Eredivisie.