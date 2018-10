Vente na hattrick: ’Goed voor mijn gevoel’

„Dit is goed voor mijn gevoel”, zei de 19-jarige aanvaller na afloop van het met 4-0 gewonnen bekerduel met Gemert tegenover Fox Sports. „Ik speel voor het eerst lange tijd weer een wedstrijd in het eerste en als ik die dan kan afsluiten met drie doelpunten, is dat lekker.”

Één competitieduel

Vente viel op de openingsdag van dit seizoen in tijdens de verloren uitwedstrijd (2-0) bij De Graafschap, en kwam daarna in de competitie niet meer in actie voor de hoofdmacht van de Rotterdammers. Alleen in het voorronde Europa League-duel met AS Trencin maakte Vente daarna als invaller zijn opwachting. Aanvoerder Robin van Persie startte vervolgens alle wedstrijden in de basis, terwijl de laatste twee wedstrijden ook Nicolai Jørgensen na zijn blessure weer inviel.

„De houding was goed”, constateerde trainer Giovanni van Bronckhorst na afloop van de bekerwedstrijd tevreden. „Ook die van de spelers die de afgelopen weken wat minder hebben gespeeld. We hebben wat jonkies kunnen laten spelen, wat spelers rust kunnen geven met het oog op zondag en we zijn door in de beker. Al met al een heel positieve avond.”

