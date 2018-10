Haas bevestigt line-up met Grosjean en Magnussen

Het Amerikaanse team maakte aan de vooravond van de Grand Prix van Rusland bekend dat de 32-jarige Fransman en de 25-jarige Deen voor het derde jaar op rij het rijdersduo gaan vormen. Ze reden dit seizoen tot nu toe 76 punten bij elkaar, waarmee Haas in het WK voor constructeurs op de vijfde plek staat.

Haas debuteerde in 2016 in de Formule 1 met Grosjean en Esteban Gutierrez als coureurs. De Mexicaan werd na een tegenvallend seizoen vervangen door Magnussen. Vorig seizoen eindigde Haas als achtste met 47 punten, dit jaar gaat het aanzienlijk beter. Het is alleen nog wachten op de eerste podiumplaats. Grosjean eindigde dit jaar als vierde in Oostenrijk, Magnussen heeft twee vijfde plaatsen als beste resultaat staan. De Deen pakte dit jaar wel aanmerkelijk meer punten dan de Fransman (49-27).

Grens doorbreken

„We gaan de grens van 100 punten doorbreken en dat doen we met Romain en Kevin”, zei teambaas Günther Steiner in Sotsji. „Ze pushen elkaar tot betere prestaties en zorgen er samen voor dat wij als team ook beter worden. Door Romain en Kevin samen te houden, hopen we het volgend jaar nóg beter te doen.”

Bekijk ook: Verstappen vermaakt zich met voetballegendes

Kvyat

De verwachting is dat het team van Toro Rosso op korte termijn de terugkeer van Daniil Kvyat bevestigt. De nu 24-jarige Rus kwam eerder al uit voor Toro Rosso.