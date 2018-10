’Groningen schrapt vrijdagtraining en gaat praten’

Dat meldt algemeen directeur Hans Nijland van de geplaagde club vrijdagochtend op Twitter. „Er is vandaag geen veldtraining voor de eerste selectie”, aldus de preses. „De koppen worden bij elkaar gestoken om er zondag samen weer te staan.”

Bekijk ook: FC Groningen zinkt steeds dieper

Tekst en uitleg

FC Groningen, hekkensluiter in de Eredivisie, verloor donderdagavond in het bekertoernooi (0-2) in eigen huis van FC Twente. Nijland moest vervolgens tekst en uitleg geven aan boze supporters, die zich verzameld hadden voor de hoofdingang van het stadion.

Technisch directeur Ron Jans liet weten nog vol achter trainer Danny Buijs te staan.