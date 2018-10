NAC zet Smulders op non-actief, Goetzee solidair

Goetzee blijft wel in functie tot de raad van commissarissen een opvolger voor hem heeft gevonden. NAC is onder de nieuwe hoofdtrainer Mitchell van der Gaag, door Smulders aangesteld als opvolger van de onder het publiek heel populaire Stijn Vreven, slecht begonnen aan het seizoen. De geel-zwarte brigade verloor vijf van de zes competitieduels en werd deze week in het bekertoernooi uitgeschakeld (2-0) door RKC Waalwijk.

Veel kritiek

Smulders kreeg veel kritiek vanwege zijn transferbeleid. De 54-jarige Brabander haalde vooral veel huurlingen binnen van Manchester City, waarmee NAC een samenwerkingsverband heeft. De binnengehaalde spelers bleken lang niet allemaal een versterking.

De aandeelhouders besloten donderdagavond het vertrouwen in Smulders op te zeggen. De rvc zette de technisch directeur daarom vrijdagochtend op non-actief. Het was aanleiding voor Goetzee om ook zijn vertrek aan te kondigen. De Brabander begon in 2013 bij NAC als commercieel directeur, maar schoof al snel door naar de positie van algemeen directeur. Sinds eind 2015 vormde hij met Smulders de statutaire directie van NAC, dat toen nog uitkwam in de eerste divisie.

Oude bekende

De Brabantse club wist in 2017 onder leiding van Vreven terug te keren in de Eredivisie, waarin het zich afgelopen seizoen handhaafde. Smulders haalde in de zomer met Van der Gaag een oude bekende binnen. Ze werkten eerder samen bij FC Eindhoven. De slechte seizoensstart heeft nu tot een bestuurscrisis geleid.

NAC, dat zaterdag landskampioen PSV ontvangt, kon op de aandeelhoudersvergadering nog wel fraaie financiële cijfers presenteren. De club sloot het seizoen 2017-2018 af met een positief nettoresultaat van 663.000 euro, waardoor NAC voor het eerst sinds 2009 weer over een positief eigen vermogen beschikt. Het kon de onvrede over de sportieve prestaties en het functioneren van Smulders echter niet verbloemen.