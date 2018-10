Schuurs slaat zich ook in Wuhan naar dubbelfinale

Samen met de Belgische Elise Mertens was ze in het Chinese Wuhan in de halve finale te sterk voor de Japanse Shuko Aoyama en de Wit-Russische Lidzia Marozava: 4-6 6-2 10-3. In de finale staan Schuurs en Mertens tegenover Andrea Hlavackova en Barbora Strycova. Het Tsjechische koppel had een walk-over tegen de Russische Anastasia Pavlyuchenkova en de Letse Anastasia Sevastova.

Zes toernooien gewonnen

Schuurs won dit jaar al zes toernooien. Met Mertens was ze de beste in Hobart en Rosmalen. Met de Australische Ashleigh Barty won ze de toernooien van Rome en Montreal. Met de Sloveense Katarina Srebotnik pakte ze de eindzege in Neurenberg, terwijl ze het seizoen begonnen was met de dubbeltitel in Brisbane, samen met Kiki Bertens. Schuurs is inmiddels de nummer 9 op de wereldranglijst van dubbelspeelsters.

Als Mertens en Schuurs zaterdag het toernooi van Wuhan winnen, verzekeren ze zich van een ticket voor de WTA Finals van eind oktober in Singapore.