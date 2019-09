De Ligt, De Jong en Ziyech melden zich bij toppers FIFA20

Met name De Jong is er flink op vooruitgegaan. In FIFA19 kreeg de man die deze zomer voor 85 miljoen euro naar FC Barcelona vertrok, nog een beoordeling van 77. Ziyech (82) en De Ligt (80), die inmiddels voor Juventus voetbalt, werden toen iets hoger ingeschaald.

In totaal hebben naast Ziyech nog zeven Ajax-spelers een rating van 80 of meer gekregen: Dusan Tadic (84), Daley Blind (83), Quincy Promes (82), Nicolas Tagliafico, André Onana (beiden 82), David Neres en Donny van de Beek (81).

Virgil van Dijk poseert met zijn trofeeën als beste speler van Europa en beste verdediger van de Champions League. Ⓒ AFP

Virgil van Dijk, onlangs door de UEFA verkozen tot Europees voetballer van het jaar, is logischerwijs de beste Nederlander in het spel. Alleen Lionel Messi (94), Cristiano Ronaldo (93), Neymar (92), Kevin De Bruyne en Eden Hazard (beiden 91) zin volgens FIFA beter dan de aanvoerder van Oranje, die een rating van 90 kreeg.

Steven Bergwijn is met een rating van 82 de beste PSV’er in de nieuwe editie van FIFA, dat jaarlijkse miljoenen gebruikers aan de spelcomputer kluistert. Steven Berghuis wordt als sterkste Feyenoorder gezien, met een score van 80. AZ-doelman Marco Bizot is ’best of the rest’ met een beoordeling van 77.