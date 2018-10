Advocaat was niet blij: ’Dat laat ik dan wel even zien’

„Ik was niet helemaal blij, dus dan laat ik dat wel even zien”, zei de coach bij Fox Sports, gevraagd naar zijn bescheiden applausje na de 2-0 van Nick Venema, diep in blessuretijd. Met tien man (Lukas Görtler kreeg in de slotfase de rode kaart) schakelden de Utrechters MVV uit in de strijd om de KNVB-beker. Ook de bezoekers werden na de veldverwijzing van Görtler nog tot tien gereduceerd, omdat Joeri Schroijen het eindsignaal niet haalde.

Onzekerheid

„De wil is er wel, maar de uitvoering is nog niet 100 procent”, erkende Advocaat, die afgelopen zondag in De Kuip met 1-0 van Feyenoord verloor. „Ik proef nog een bepaalde onzekerheid, het echte elftal staat er nog niet. Een aantal spelers kreeg tegen MVV de kans om te laten zien dat ze in het elftal willen en kunnen komen. Maar dat ze dat willen, heeft nog niet iedereen laten zien”, was Advocaat duidelijk.

„Dat het publiek fluit, vind ik dan ook helemaal niet erg. Dat hoort erbij en maakt de groep weer een beetje scherp. Zondag wacht FC Groningen weer, ook een lastige wedstrijd voor ons.”

