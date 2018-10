Hockeysters beginnen Champions Trophy tegen Japan

Olympisch kampioen Groot-Brittannië en gastland China openen diezelfde dag het toernooi in Changzhou. Oranje prolongeerde afgelopen zomer in Londen de wereldtitel. De ploeg van bondscoach Alyson Annan gaat ook als topfavoriet de laatste Champions Trophy in. Tijdens de vorige editie van 2016 moest Oranje in de finale buigen voor Argentinië.

In China spelen de hockeysters hun tweede groepswedstrijd tegen Argentinië, daarna volgen duels met Australië, Groot-Brittannië en China. Het toernooi wordt op 25 november afgesloten met de finale tussen de twee landen die het beste hebben gepresteerd in de groep.

De Champions Trophy maakt vanaf volgend jaar plaats voor een nieuwe landencompetitie, de Hockey Pro League.