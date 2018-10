Verstappen vindt dat Renault-baas niet moet zeuren

De coureur van Red Bull Racing legde in Sotsji uit dat de nieuwste motor van de Franse leverancier niet zou werken op grote hoogtes, zoals in Brazilië en Mexico, en dan ’uit elkaar kan klappen’.

„Ik ben het niet eens met die opmerkingen. Max moet zich op de auto focussen. Ik denk dat we een zeer veeleisende gebruiker hebben in de persoon van Max. En ook niet de stilste”, reageerde Abiteboul na de eerste vrije training in Rusland.

Verstappen was niet onder de indruk van de uitspraken van Abiteboul, die alleen via de media op die manier communiceert met de Limburger. Bij Ziggo reageerde hij in duidelijke taal. „Als hij zich iets meer op zijn eigen team zou concentreren dan over mij te zeiken waren we nu al wereldkampioen. Ik vraag inderdaad veel van het materiaal. Maar ik ben hier niet om zevende te worden en diep in zijn hart weet hij dat wel.”

Abiteboul erkende desalniettemin dat de nieuwste Renault-motor niet overal werkt. „Het geldt voor alle motoren dat ze niet optimaal functioneren op grote hoogtes. Ik denk dat de hoeveelheid extra vermogen die we in Singapore hebben gezien, gelijk zou zijn op een circuit als in Mexico. De C-spec is alleen niet in staat om alle races te doen, daarom is Red Bull teruggegaan naar de B-spec. Dat is allemaal zo gepland."

Gridstraf

Verstappen maakte in Singapore gebruik van de C-spec. Dit weekeinde keert hij echter weer terug naar de B-spec. Dat levert hem en teamgenoot Daniel Ricciardo een gridstraf op. Beide coureurs starten zondag normaal gesproken vanaf de voorlaatste startrij.

Bij Red Bull is men hoopvol gestemd over de Honda-motor, die volgend seizoen in de bolides van Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Pierre Gasly ligt. Volgens Verstappen zal de Japanse krachtbron begin volgend seizoen bij de Grand Prix in Australië op zijn minst net zo sterk zijn als die van Renault. De Nederlander ziet aan de data dat Honda grote stappen voorwaarts maakt. Mankracht en geld lijken in Japan geen probleem. Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull, maakt in Rusland al gebruik van nieuwe Honda-motoren.

Verbeteringen

„Red Bull heeft duidelijk gemaakt dat Honda veel meer investeert dan wij”, aldus Abiteboul, die als zovaak wat gepikeerd reageert als het over de samenwerking met Red Bull gaat. „Wij richten ons op de ontwikkeling van ons chassis en de motor. Ik geloof erin dat we meer verbeteringen brengen.”