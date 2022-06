Premium Het beste van De Telegraaf

Succescoach moet ’Lionesses’ naar EK-titel leiden: speelsters door vuur voor Haagse Heel Engeland rekent op Wiegman na waanzinnig eerste jaar

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Sarina Wiegman deelt tegenwoordig handtekening uit in Engeland. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het wordt een rare gewaarwording voor de Oranje Leeuwinnen. Met Sarina Wiegman als coach lieten zij het vrouwenvoetbal in ons land de afgelopen jaren tot ongekende hoogten stijgen, met de EK-titel in 2017 als hoogtepunt. Vrijdag staan de Nederlandse speelsters in een oefenduel in Leeds tegenover hun oude trainer, die inmiddels de scepter zwaait bij de Engelse Lionesses.