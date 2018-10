Ajax heeft De Ligt terug

De verdediger is hersteld van een knieblessure die hij vorige week opliep in de aanloop naar de eerste groepswedstrijd in de Champions League tegen AEK Athene. Zonder De Ligt versloeg Ajax de Grieken met 3-0, maar verloor het enkele dagen later de topper tegen PSV met dezelfde cijfers.

,,Matthijs is fit en kan spelen'', zei trainer Erik ten Hag in zijn vooruitblik op de competitiewedstrijd zaterdag in Limburg tegen Fortuna Sittard.