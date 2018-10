Spierschade bij Marcelo van Real Madrid

Marcelo kon een kwartier voor tijd niet meer verder op het moment dat trainer Julen Lopetegui al drie keer had gewisseld.

Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat Marcelo spierschade heeft in zijn rechteronderbeen. De linksback mist niet alleen de Madrileense derby, maar ook de wedstrijd in de Champions League volgende week dinsdag tegen CSKA Moskou.

Naar verwachting heeft hij zo'n twee weken nodig om te herstellen. Op 28 oktober staat de 'Clásico' tegen FC Barcelona op het programma. Dan hoopt Real Madrid weer te kunnen beschikken over middenvelder Isco, die er voorlopig uit ligt na een blindedarmontsteking.