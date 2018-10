Aanvoerder Heerkens als een vis in het water bij Willem II

,,Freek geeft iedere dag 100 procent voor de club en laat op 29-jarige leeftijd zien iedere dag beter te willen worden. Vorig seizoen was hij basisspeler, dit seizoen ook én hij is momenteel aanvoerder. Met zijn houding en professionaliteit is hij een voorbeeld voor zijn teamgenoten'', liet technisch directeur Joris Mathijsen op de website van de Tilburgse eredivisionist weten.

Heerkens kwam in 2013 over van Go Ahead Eagles en speelde sindsdien 115 wedstrijden voor de Tilburgers. ,,Over deze contractverlenging hoefde ik niet lang na te denken. Ik voel me zeer gewaardeerd en de sportieve ambities van Willem II spreken me zeer aan'', aldus Heerkens.