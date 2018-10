AZ met herstelde Vlaar tegen PEC

Vlaar raakte kort voor de interlandperiode geblesseerd en was een paar weken uit de roulatie. Hij miste daardoor de competitieduels met Feyenoord (1-1) en FC Groningen (3-1) en de bekerwedstrijd tegen Alcides (6-0).

,,Ron is weer fit. 'Eindelijk', zeg ik erbij, want we hebben hem ruim twee weken moeten missen'', zei trainer John van den Brom. De terugkeer van Vlaar gaat ten koste van Pantelis Hatzidiakos. Teun Koopmeiners, die lichte klachten overhield aan de wedstrijd tegen Groningen, is tegen PEC Zwolle weer inzetbaar. Marko Vejinovic kan ook meedoen. De middenvelder maakte tegen Alcides zijn rentree na lang blessureleed en deed zonder problemen een uur mee. ,,Zijn knie heeft het goed gehouden'', aldus Van den Brom.