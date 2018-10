Mourinho waarschuwt Pogba

„Geen enkele speler is groter dan de club”, zei de Portugees. Afgelopen woensdag doken beelden op van een training van United. De dodelijke blik die Pogba zijn coach toewierp sprak boekdelen.

Mourinho vertelde volgens de BBC dat hij ’geen probleem’ heeft met de 25-jarige Pogba. Afgelopen weel werd bekend dat de wereldkampioen niet langer tweede aanvoerder is van de Mancunians.

Mourinho vertelde dat de relatie tussen hem en de lange middenvelder nog altijd goed is. „De camera’s interesseren mij niet. Niemand trainde woensdag beter dan Paul. En ook donderdag trainde er niemand beter dan hij.”

Pogba moest dinsdagavond vanaf de tribune toekijken hoe Manchester United het bekerduel met Derby County op strafschoppen verloor. Volgens Mourinho had de Franse topvoetballer behoefte aan rust. De wedstrijden daarvoor droeg Pogba de aanvoerdersband omdat eerste aanvoerder Antonio Valencia geblesseerd is.

Paul Pogba is woedend op José Mourinho. Ⓒ Screenshot

De reden van de ruzie op het trainingsveld zou overigens berusten op een misverstand. The Sun meldde donderdag dat Pogba tijdens het duel met Derby County een video opnam met Andreas Perreira. Die kwam na de wedstrijd online. Mourinho dacht dat Pogba deze had gemaakt nadat United had verloren. Dit was niet het geval. Pogba had het filmpje voor rust opgenomen, maar door een probleem met de WiFi-verbinding kwam deze pas na afloop online.