Feyenoord start zonder Jørgensen tegen Vitesse

Feyenoord zondag tegen Vitesse met de Deense spits op de bank. „Nicolai is nog niet zover dat hij zondag kan starten, maar we zien hem sterker worden”, zei Giovanni van Bronckhorst.

Jørgensen maakte bijna twee weken geleden tegen AZ (1-1) als invaller zijn rentree, nadat hij door een voetblessure het eerste deel van het seizoen had gemist. Vorige week tegen FC Utrecht mocht Jørgensen een half uur meedoen. Dankzij een doelpunt van Robin van Persie wist de Rotterdamse club vlak voor tijd te winnen (1-0). Sam Larsson hield een lichte voetblessure over aan dat duel, maar de Zweedse linksbuiten trainde vrijdag weer mee.

Maikel van der Werff verlaat het veld nadat Jeroen Manschot de rode kaart trekt tijdens Vitesse - ADO Den Haag. Ⓒ ANP Pro Shots

Bij Vitesse ontbreekt de geschorste aanvoerder Maikel van der Werff. Hij wordt in De Kuip vervangen door Danilho Doekhi. Het meespelen van Martin Ødegaard is onzeker vanwege een handblessure, opgelopen in de nipt gewonnen bekerwedstrijd tegen RKAV Volendam (2-1).