Red Bull domineert tweede training in Baku: ’We zien er sterk uit’

De Nederlander was tijdens de eerste testsessie de snelste geweest en verloor nu wat tijd in de derde en laatste sector. Door de eerste en tweede sector ging hij het snelste van alle coureurs. Verstappen was dan ook tevreden met de vrijdag in Baku: „Het zag er goed uit. De auto voelde comfortabel aan. Ik denk dat dit een prima start van het weekeinde is. We zien er vooralsnog sterk uit, daar ben ik heel blij mee. Ik was tijdens de eerste training iets meer tevreden over de afstelling van de auto dan tijdens de tweede sessie, maar overall gezien was het een prima dag.”

Achter beide Red Bull-coureurs waren in Baku de derde en vierde tijd voor Carlos Sainz en Charles Leclerc van Ferrari, dat twee weken geleden in Monaco ook al sterk voor de dag kwam. Mercedes viel juist erg tegen. Lewis Hamilton kwam niet verder dan de elfde tijd, zijn teamgenoot Valtteri Bottas bleef steken op de zestiende stek. Hamilton zei over de boordradio gedurende de sessie dat hij ook niet wist waar de snelheid was gebleven. De zevenvoudig wereldkampioen was iets meer dan een seconde langzamer dan Pérez.

Bekijk ook: Teamgenoot Sergio Pérez helpt Max Verstappen uit de brand