Bondscoach waarschuwt Nederlandse wielrensters

Annemiek van Vleuten (l.) en Anna van der Breggen voorafgaand aan de WK in Bergen waar Van Vleuten de benen niet stilhield. Ⓒ Raymond Kerkchoffs

INNSBRUCK - Vrouwen onder elkaar, altijd gezellig. Voor de buitenwereld schone schijn spelen, terwijl onderhuids hun bloed kookt. Het is een bekend fenomeen. Ook in het sterrenensemble van de Nederlandse wielrensters lijkt het ogenschijnlijk pais en vree, totdat je verder doorvraagt en er off-the-record ineens wel de nodige, onderlinge irritaties op tafel worden gelegd. Kan het onklopbare oranje team met Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Chantal Blaak, Ellen van Dijk, Amy Pieters en onder anderen Lucinda Brand morgen een eenheid vormen in de wereldtitelstrijd? Dat is de grote vraag.