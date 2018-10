Verstappen: ‘Beter dan verwacht’

Bekijk ook: Verstappen ook sterk in tweede vrije training

,,Het ging beter dan verwacht”, reageerde Verstappen kort na de middagtraining in Sotsji. ,,De balans van de auto is heel goed. Alleen het omgaan met de banden is nog een beetje tricky.”

Verstappen start zondag vanaf de voorlaatste startrij vanwege een gridstraf. Hij zal zaterdag tijdens de kwalificatie normaal gesproken niet doorstoten naar Q3.

,,We gaan waarschijnljk niet volle bak, nee. Het zal niet de leukste zaterdag worden, maar ik kijk wel uit naar de race. Hopelijk kunnen we wat verbeteringen doorvoeren richting zondag. Het zal niet makkelijk worden, maar wel leuk. Ik zal er veel moeten passeren.”