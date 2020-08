Spaanse renner Eduard Prades breekt nekwervel bij horrorcrash Fabio Jakobsen

De Catalaan kwam hard in aanraking met de hekken die her en der over de weg verspreid lagen na de crash van Fabio Jakobsen, die door toedoen van Dylan Groenewegen vol in de hekken langs het parcours reed.

De Nederlandse sprinter van Deceuninck - Quick-Step ligt zwaargewond in het ziekenhuis. In de nacht van donderdag op vrijdag heeft hij een vijf uur duerende operatie ondergaan. Het ziekenhuis gaat later op donderdag proberen Jakobsen uit zijn kunstmatige coma te laten ontwaken.

Prades belandde na zijn val ook in het ziekenhuis met letsel aan rug, schouder en ribben. Nader onderzoek wees uit dat er een breukje zit in een van zijn halswervel.

Prades wordt donderdag overgebracht van Katowice naar het hoofdkwartier van Movistar in Pamplona. Daar zal hij verder worden onderzocht en herstellen.