Van de Ven: ’Dan ben ik beter dan zij’

Motorcrosser Nancy van de Ven weet wat haar zaterdag en zondag in Imola te doen staat in de Grand Prix van Italië op de Autodromo Enzo e Dino Ferrari. „Ik ga alleen maar voor de eerste plaats. Ik ga niet met het idee om tweede of derde te worden naar WK-wedstrijden. Zo zit ik niet in elkaar”, vertelde de 20-jarige Zeeuwse Yamaha-rijdster die momenteel tweede in de WK-stand staat met een achterstand van acht punten op de Italiaanse en viervoudig wereldkampioene Kiara Fontanesi.

Vorig jaar ging Van de Ven als leider in het klassement naar de laatste Grand Prix in Frankrijk, maar door een val viel haar droom in duigen. „Ik moet twee keer winnen en als Fontanesi dan een keer tweede en een keer derde wordt ben ik haar voorbij. Zij staat er beter voor, maar ik kan vrijuit rijden en zij moet het toch nog maar doen. En als ik zo kan rijden als ik in trainingen doe, dan ben ik beter dan zij”, verklaarde Van de Ven die nog altijd niet is hersteld van de scheenbeenbreuk die ze op eerste kerstdag opliep.

Nog voor de finaleraces op het tot crosspiste omgebouwde auto-motorcircuit is de beslissing in de MX2-klasse voortijdig gevallen. De Spaanse KTM-rijder Jorge Prado onttroonde merkgenoot Pauls Jonass als kampioen omdat de Letse coureur als gevolg van een knie-operatie zijn titel niet kan verdedigen. Prado vergaarde genoeg punten en is niet meer te achterhalen. Jonass was Jeffrey Herlings opgevolgd als MX2-kampioen.