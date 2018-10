Vijfvoudig wereldkampioen rally Ogier tekent bij Citroën

,,Ik vind het echt een mooi idee om sommige mensen weer tegen te komen met wie ik vroeger heb gewerkt'', zei Ogier. ,,Ik zie het bovendien als een enorme uitdaging om voor een derde team wereldkampioen te worden.''

Namens het Franse automerk werd hij in 2008 juniorwereldkampioen. Tussen 2013 en 2016 veroverde Ogier vier wereldtitels voor Volkswagen. Voor het team M-Sport was hij vorig jaar voor de vijfde keer de beste van de wereld. Alleen zijn landgenoot Sébastien Loeb heeft meer wereldtitels (negen) op zak, die hij tussen 2004 en 2012 allemaal behaalde in een Citroën.

De Fin Juha Kankkunen slaagde er vooralsnog als enige in om voor drie verschillende constructeurs de wereldtitel te veroveren. Hij deed dat voor Peugeot (1986), Lancia (1987, 1991) en Toyota (1993).

Citroën heeft geen details over de lengte van het contract gegeven.