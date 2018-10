’Cristiano Ronaldo beschuldigd van verkrachting’

De nu 34-jarige vrouw zegt in een interview dat de 33-jarige Portugees haar 375.000 dollar, omgerekend een kleine 325.000 euro, betaalde om het stil te houden. Haar advocaat is een rechtszaak gestart tegen Ronaldo.

„Cristiano Ronaldo heeft mij verkracht”, beschuldigt Kathryn Mayorga de topvoetballer die destijds net van Manchester United was overgestapt naar Real Madrid. „Na de daad vroeg hij aan mij of ik veel pijn had. Hij verontschuldigde zich en zei: ’ik ben voor 99 procent goed, ik weet alleen niet wat ik aan moet met die ene procent.”

Volgens Der Spiegel is Mayorga een zaak begonnen vanwege eerdere onthullingen van Football Leaks. In een (gehackte) e-mail aan zijn advocaat beschreef de aanvaller van Juventus de bewuste nacht. „Ze zei herhaaldelijk ’nee’ en ’stop’, maar ik wilde niet luisteren.”

Ronaldo zelf ontkent het verkrachtingsverhaal en beweert dat de seks met wederzijdse instemming was. De Portugese stervoetballer heeft een advocaat in Duitsland ingeschakeld en klaagt het Duitse tijdschrift aan voor de publicatie. „We zullen op alle mogelijke manieren compensatie claimen van het medium. Dit is waarschijnlijk een van de grootste schendingen van privacyrechten van de laatste jaren. Het verhaal is ronduit illegaal”, schrijft de bekende Berlijnse advocaat Christian Schertz in een verklaring.