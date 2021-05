Sven Botman pakt Franse landstitel met Lille

Lille bleef in de eindstand Paris Saint-Germain 1 punt voor. De onttroonde titelhouder won met 2-0 bij Stade Brest via treffers van Romain Faivre (eigen doel) en Kylian Mbappé. Ploeggenoot Neymar miste bij een stand van 0-0 een strafschop.

Lille veroverde de landstitel voor de vierde keer. Eerder was de club de beste van Frankrijk in 1946, 1954 en 2011.

De 21-jarige Botman, bezig aan zijn eerste seizoen in de Franse competitie, speelde de gehele wedstrijd bij Lille. Hij kwam in Nederland uit voor Ajax en sc Heerenveen.

Botman meldt zich volgens plan maandagavond in Zeist om zich met Jong Oranje voor te bereiden op de knock-outfase van het EK. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi speelt op maandag 31 mei in Boedapest in de kwartfinales tegen Frankrijk.

Bekijk ook: Memphis Depay bevestigt vertrek bij Lyon en neemt tijd voor keuze vervolgstap

Memphis Depay

De transfervrije Memphis Depay nam in mineur afscheid bij Olympique Lyon. De afsluitende thuiswedstrijd tegen Nice ging verloren: 2-3. Daardoor eindigde Lyon niet hoger dan de vierde plek. Olympique kwam door treffers van Karl Toko Ekambi twee keer op voorsprong. In beide gevallen kwam de assist van aanvoerder Depay, die vrijdag zijn vertrek uit Lyon aankondigde. Zijn nieuwe club is nog niet bekend. Het veerkrachtige Nice wist het uitduel toch nog in winst om te zetten. William Saliba maakte het beslissende doelpunt.

AS Monaco komt in het volgende seizoen in de voorronde van de Champions League uit. De nummer 3 kwam bij Lens niet verder dan 0-0, maar dankzij de nederlaag van Lyon bleef die halve misstap zonder grote gevolgen.