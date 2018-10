De Vries geeft goede voorbeeld in Sotsji

De Vries (23) noteerde in de kwalificatie een tijd van 1.46,476. Hij was daarmee dik twee tienden van een seconde sneller dan Lando Norris, die net als de coureur uit Sneek deel uitmaakt van het talentenprogramma van McLaren.

Norris rijdt volgend jaar voor dat team in de Formule 1 als opvolger van Stoffel Vandoorne. ’s Ochtends nam hij in plaats van Fernando Alonso nog deel aan de eerste vrije training in de koningsklasse. George Russell, de leider in de strijd om de wereldtitel, klokte de derde tijd.

De races in Rusland – bij de Formule 2 is er naast de hoofdrace op zaterdag ook nog een sprintrace op zondag – zijn onderdeel van het voorlaatste weekeinde van dit seizoen. De coureurs in de Formule 2 komen hierna alleen nog in actie in Abu Dhabi. De Vries won dit jaar twee keer een hoofdrace, waaronder in België, en een sprintomloop.