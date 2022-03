Heracles Almelo wil geen transfersom voor Rai Vloet

De 26-jarige middenvelder heeft nog een doorlopend contract bij Heracles, maar de club liet in januari weten dat hij werd geschorst nadat was gebleken dat zijn betrokkenheid bij het ongeval groter was dan de voetballer eerder had beweerd. Vloet zat in november 2021 samen met een vriend in de auto die op een andere auto reed. Eén van de inzittenden daarvan, een 4-jarige jongen, overleed aan de gevolgen van de botsing.

De overgang van Vloet naar Astana is op enkele details na afgerond. Heracles was verrast dat het nieuws vrijdag al in Kazachstan werd bekendgemaakt.