Van der Struijk is tevens coach van de mannen van SCHC. Hij is oud-doelman van het Nederlands elftal. Het eerstvolgende grote toernooi van Jong Oranje is het EK in juli 2019 in Spanje.

