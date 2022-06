Verstappen over Piquet: ’Niet correct, maar hij is geen racist’

Piquet noemde Lewis Hamilton een ’neguinho’, wat vrij vertaald ’zwartje’ betekent. Op de uitspraken van de drievoudig wereldkampioen werd met afschuw gereageerd en de Braziliaan heeft inmiddels van de Formule 1-leiding een toegangsverbod gekregen.

Verstappen heeft een relatie met de dochter van Piquet en reageerde in Silverstone. „Ik denk dat ik wat meer tijd heb doorgebracht met Nelson dan de gemiddelde persoon. En ik kan je zeggen: hij is echt geen racist. Maar het is niet correct om dat woord te gebruiken. Dat weet hij zelf ook. En ik ben het er helemaal mee eens dat je zoiets niet kan zeggen. Ook al is het misschien een term die als je kleiner bent vrij normaal is, het is heel beledigend.”

De regerend wereldkampioen en huidige WK-leider is het evenwel niet eens met de beslissing om Piquet de toegang tot de paddock te ontzeggen. „Over het algemeen verdienen mensen een tweede kans. In veel gevallen is communicatie heel belangrijk en om te praten over dit soort dingen. Ik denk dan niet dat een verbod helpt, zeker niet als het om een drievoudig wereldkampioen gaat.”