Mousasi treft ’Red King’

MMA-vechter Gegard Mousasi, de regerend middengewichtkampioen van Bellator, neemt het op tegen de Canadees Rory MacDonald, de nummer één in het weltergewicht.

Tijdens de partij in het Amerikaanse San Jose strijden de twee kampioenen om de kampioensgordel van Mousasi.

De 33-jarige Mousasi is geboren in Iran, maar zijn roots liggen in Armenië. Op vierjarige leeftijd verhuisde hij naar Leiden. Mousasi traint inmiddels al jaren bij Kops Gym in Amsterdam. The Dreamcatcher, die in het verleden uitkwam in de UFC, won 44 van zijn 52 MMA-partijen.

De 29-jarige McDonald wordt vanwege zijn bloedige gevechten ook wel The Red King genoemd. In totaal won hij 20 van zijn 24 MMA-gevechten.

Mousasi is er heilig van overtuigd dat hij de kampioen in het middengewicht blijft. Zie onderstaande video.