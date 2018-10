Hamilton verrast zichzelf in Sotsji

„Ja, dat verraste me, want dit circuit ligt me niet. Ik heb het hier altijd lastig. Met name vorig jaar ging het niet goed”, aldus de WK-leider, die toen slechts vierde werd op het Sochi Autodrom.

Zijn teamgenoot Valtteri Bottas, die vorig jaar in Rusland zijn allereerste F1-race won, zette in de tweede training de tweede tijdneer. De Fin was twee tienden langzamer dan Hamilton. Max Verstappen werd op iets minder dan een halve seconde derde.

„Ik heb erg mijn best gedaan om de balans te leren begrijpen en gezocht naar punten die voor verbetering vatbaar waren. In die zin was het vandaag een goede dag.”

Hamilton was inde tweede sessie 0.543 sneller dan zijn grote rivaal Sebastian Vettel van Ferrari, die een achterstand van veertig punten heeft.

„Normaal gesproken ligt deze baan Ferrari wel. Ik weet niet wat zij vandaag precies gedaan hebben qua benzine en dat soort zaken, maar voor ons was het in ieder geval een prima dag. Hopelijk kunnen we deze lijn morgen in de kwalificatie doortrekken.”