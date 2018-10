Van der Mark: ’Ik wil tweede worden’

De Noord-Ier kan titelprolongatie nauwelijks meer ontlopen. Ducati-rijder Chaz Davies en Yamaha-coureur Michael van der Mark kunnen Rea in theorie nog dwarsbomen, maar zowel de Brit als de Nederlander hebben zich al neergelegd bij de suprematie van de Kawasaki-coureur die tijdens de eerste trainingsdag in Magny-Cours al weer de snelste was.

Van der Mark concentreert zich dan ook op de non-titel van vicewereldkampioen. „Derde worden is al mooi, maar ik wil tweede achter Rea worden”, verklaarde de Rotterdammer die zich na drie sessies (derde, vijfde en vierde tijd) evenals zijn teamgenoot Alex Lowes bij de rijders voegden die zich direct voor de Q2-kwalificatie van zaterdag plaatsten.