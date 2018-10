Weer oppepper voor handbalsters

Het oefenduel in Eindhoven eindigde in 28-17 voor Oranje. Een dag eerder was het team van bondscoach Helle Thomsen ook al te sterk, 38-26.

Opnieuw was het krachtverschil groot. In de tweede test had Thomsen op een enkele uitzondering allemaal jonge speelster opgesteld. Drie van hen debuteerde in Oranje, Bo van de Wetering, Tessa van Zijl en Nikita van der Vliet. Merel Freriks was met zes doelpunten topscorer bij Nederland.

De wedstrijden tegen Japan zijn het begin van de voorbereiding op de Europese titelstrijd, die in december in Frankrijk wordt gehouden. Oranje is één van de medaillekandidaten.